Обсуждение темы:

«Луческу назвал свой приход в "Зенит" ошибкой и требует от клуба 2 млн евро»

Ошибкой было его пригласить. А за ошибки надо платить.

Цыганская наглость предела не имеет. Да с такой игрой и с такими результатами кто кому должен. Отобрать то, что выдали, вломить люлей и гнать пинками до хохляцкой границы. Пусть у салоедов живёт.