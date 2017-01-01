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«На берегу Невы случайный прохожий нашел на дереве повешенного мужчину»

Тоскливый Дятел Терпило 31.05 12:14 [ + -2 – ]

В Африке на деревьях бананы висят, а у нас повешенные. Так сказать, местный колорит.