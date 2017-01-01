В парке на Кондратьевском мигрантка из Узбекистана родила мертвого ребенка

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«В парке на Кондратьевском мигрантка из Узбекистана родила мертвого ребенка»

Тоскливый Дятел Терпило 31.05 11:38 [ + -5 – ]

Ужасное отношение к мигрантам и их потомству.

Неzнайка. 31.05 11:57 [ + 3 – ]

Боже какая гадость...Фу б..ядь...

НЕСТОР 31.05 15:15 [ + 3 – ]

Зачем нам знать об этом говне. дятел возьми потомство черножопых себе.

Инь Порось 31.05 19:30 [ + 0 – ]

... Одним насильником, убийцей и грабителем меньше ... Очень хорошая новость.

робин 31.05 21:02 [ + 1 – ]

эти твари сюда едут рожать, устраивают целые представления у снигиревки, приходят с пузом и валятся на землю . якобы плохо!!

смерч 31.05 23:18 [ + 0 – ]

Ребёнок вообще не приделах,а вот та блядь реально дура.Я так думаю что она особо и не расстроилась..Может всё таки закон создадут что бы этих беременных не пускать в страну,так свинья грязи найдёт.Почему свинья,потому что такое отношения к своим новорождённым детям.