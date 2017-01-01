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«В Ленобласти юная мошенница украла из конного клуба породистую лошадь стоимостью полмиллиона рублей»

... В этой стране надо воровать миллиардами - и тогда ты будешь уважаемым, респектабельным и рукопожатным джентльменом или леди, вхожим (вхожей) в самые высшие круги ...

... А за украденную печеньку из магазина или лошадку (пусть даже породистую) тебя сгноят в тюрьме ...