Виновник "пьяной" аварии в Ленобласти на суде сказал, что за рулем был погибший пассажир

Водителю назначили наказание в виде трех лет колонии-поселения.

Водителю назначили наказание в виде трех лет колонии-поселения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, 24 мая 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ-2110.

В результате аварии травмы получил пассажир автомобиля. В тот же день в реанимации Гатчинской КМБ пострадавший скончался.





Фото: «Авто. Гатчина»



В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).



На суде мужчина пояснил, что за рулем машины был не он, а погибший. Однако Гатчинский городской суд признал его виновным и приговорил к трем годам колонии-поселения. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с подсудимого 1 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

В Гатчинском районе Ленобласти вынесли приговор виновнику «пьяного» ДТП, в котором погиб человек.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, 24 мая 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, управлял автомобилем ВАЗ-2110. На участке дороги Елизаветино – Скворицы в поселке Елизаветино он превысил допустимую скорость, не справился с управлением и врезался в стену дома.

В результате аварии травмы получил пассажир автомобиля. В тот же день в реанимации Гатчинской КМБ пострадавший скончался.Фото:В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).На суде мужчина пояснил, что за рулем машины был не он, а погибший. Однако Гатчинский городской суд признал его виновным и приговорил к трем годам колонии-поселения. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с подсудимого 1 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.





