Сотни оперативников будут дежурить в метро Петербурга во время ПМЭФ

Обсуждение темы: «Сотни оперативников будут дежурить в метро Петербурга во время ПМЭФ» НЕСТОР 30.05 19:55 [ + 0 – ]

Все обосрались!!!

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