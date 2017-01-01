Метрополитен Петербурга оспорит итоги проверки, проведенной после теракта
16:51, 30 мая
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Общество
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ЦИТАТА
их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача»,
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
вот-вот!
пусть врач выпишет пигидию искусственный фаллос подлиннее и назначит принудительное лечение. в «Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту»
их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача»,
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
вот-вот!
пусть врач выпишет пигидию искусственный фаллос подлиннее и назначит принудительное лечение. в «Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту»
Упс-с-с-с!!! Да ведь он больной! Реально больной! в «Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту»
гей-милонов, видно напокупал этих интим товаров оптом заранее? Теперь пас-дерьмометатель хочет своим приятелям их продавать по спекулятивным ценам? Ни стыд, ни совести у пигидия радужного. Одним словом едрист. Как и вся его кризисная партия пживчиков! Лиш... в «Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту»
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