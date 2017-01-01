Сегодня
31 мая, среда
Обновлено  
Погода
+11°, влажность 47%
Завтра +10°, ясно
Валюта
$ 56.52
€ 62.95
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Суд в Петербурге дал 8,5 лет убийце журналиста Циликина

14:56, 30 мая
Тэги: убийство, суд, следствие, скандал, сми, пресса
1
Комментировать
Система Orphus
Тэги: убийство, суд, следствие, скандал, сми, пресса
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Волхове агрессивный мужчина избил 29-летнюю девушку и разбил стекло в ее автомобиле
  • В магазине во Всеволожске зарезали 21-летнего продавца
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Экс-владельцу ГК "Город" продлили арест до осени
  • СМИ: иномарка вице-губернатора Албина попала в ДТП в центре Петербурга (фото)
  • Сотни оперативников будут дежурить в метро Петербурга во время ПМЭФ
  • Группа "Мумий Тролль" выступит на "Алых парусах"
  • Метрополитен Петербурга оспорит итоги проверки, проведенной после теракта
  • Труба с горячей водой не выдержала испытаний на Васильевском острове
  • На Благодатной трое в масках и с пистолетом ограбили круглосуточный магазин
  • В Ленобласти 65-летний педофил надругался над 6-летней девочкой
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Суд в Петербурге дал 8,5 лет убийце журналиста Циликина»
Новые в начале | Новые в конце
Историк 30.05 20:25 [ + 1 ]

Из жизни и смерти лиц нетрадиционной сексуальной ориентации?!

Всего комментариев - 1

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
16 мая
В Петербурге обвиняемые в убийстве медсестер срочники могут получить 53 года колонии на троих
29 мая
В Петербурге суд продлил арест учинившему расправу над проститутками Дацику
24 мая
В Лодейном Поле будут судить 71-летнего старика, который по пьяни зарезал своего 42-летнего собутыльника
19 мая
В Петербурге солдаты получили 42 года на троих за убийство медсестер в госпитале
10 апреля
Сын актрисы Завьяловой получил 8 лет колонии за убийство своей матери
30 мая
Экс-владельцу ГК "Город" продлили арест до осени
30 мая
Местный житель и уроженец Белоруссии избили до смерти случайного собутыльника, забросали мусором и подожгли
Выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство»

15:18, 29 мая

Еще 299 city

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
17:36, 30 мая Группа "Мумий Тролль" выступит на "Алых парусах" (1/+1)
14:42, 30 мая Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту (8/+8)
14:41, 30 мая Под Петербургом 35-летнего полицейского задержали за сбыт наркотиков (5/+5)
12:59, 30 мая На стадионе на Крестовском уложили новый газон (фото) (3/+3)
12:56, 30 мая Завершившийся отопительный сезон стал самым длинным в Петербурге с 1980 года (1/+1)
10:07, 30 мая Визит актера Киану Ривза на съемки в Петербург взволновал пользователей соцсетей (фото) (1/+1)
Ваше мнение
Боитесь ли вы пользоваться метрополитеном после трагедии в Петербурге?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
ЦИТАТА
их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача»,
КОНЕЦ ЦИТАТЫ

вот-вот!
пусть врач выпишет пигидию искусственный фаллос подлиннее и назначит принудительное лечение. в «Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту»
Упс-с-с-с!!! Да ведь он больной! Реально больной! в «Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту»
гей-милонов, видно напокупал этих интим товаров оптом заранее? Теперь пас-дерьмометатель хочет своим приятелям их продавать по спекулятивным ценам? Ни стыд, ни совести у пигидия радужного. Одним словом едрист. Как и вся его кризисная партия пживчиков! Лиш... в «Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту»
А бороды рыжей не было? в «Труп немолодого мужчины в чулках и стрингах нашли в подвале в центре Петербурга»
радужный масон по себе судит. я так и вижу картинку, когда виталик приходит к льву щеглову и просит рецепт для рукоблудия на мужской фаллос. картинку в студию! 90% голосов на выборах Виталику обеспечено! в «Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту»
Рейтинг.beta комментаторов
1
29 ДeдЗахаp 
2
13 Неzнайка. 
3
12 Hиф-Hиф 
4
9 Milord 
5
9 монк-аль-ахри 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-5 Тоскливый Дятел Терпило 
2
1 робин 
3
1 SCORPION69 
4
1 Vignat 
5
2 dexter 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (2/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
Манчини прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом" (фото)
Манчини прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом" (фото)
Спас на Крови включили в двадцатку лучших достопримечательностей планеты
Спас на Крови включили в двадцатку лучших достопримечательностей планеты
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей
Более 34 тысяч пассажиров воспользовались метро в ночь после Дня города
Более 34 тысяч пассажиров воспользовались метро в ночь после Дня города
Лето в Петербурге начнется с похолодания и дождей
Лето в Петербурге начнется с похолодания и дождей
Матвиенко и патриарх Кирилл получат знаки почетных граждан в День города
Матвиенко и патриарх Кирилл получат знаки почетных граждан в День города
Луческу: "Спартак" - самый популярный клуб в России. Ему помогли стать чемпионом
Луческу: "Спартак" - самый популярный клуб в России. Ему помогли стать чемпионом
Полиция начала проверку на налоговые преступления компании Алексея Учителя, снимающего "Матильду"
Полиция начала проверку на налоговые преступления компании Алексея Учителя, снимающего "Матильду"
Три человека погибли при пожаре в подвале "Пятерочки" на Будапештской (фото)
Три человека погибли при пожаре в подвале "Пятерочки" на Будапештской (фото)
СМИ: новый газон для стадиона на Крестовском может обойтись в 21 млн рублей
СМИ: новый газон для стадиона на Крестовском может обойтись в 21 млн рублей
Главный синоптик Петербурга рассказал про Мокия Мокрого и дождливое лето
Главный синоптик Петербурга рассказал про Мокия Мокрого и дождливое лето
СМИ: ежегодная прямая линия Путина пройдет 15 июня
СМИ: ежегодная прямая линия Путина пройдет 15 июня
В избиркоме Петербурга предложили провести референдум о лишении мандатов противников идеи передачи Исаакия
В избиркоме Петербурга предложили провести референдум о лишении мандатов противников идеи передачи Исаакия
На "Сибур Арене" проводят антитеррористические учения
На "Сибур Арене" проводят антитеррористические учения
Парламент Петербурга вновь снял с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию
Парламент Петербурга вновь снял с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию
Уроженка Узбекистана продала в Петербурге младенца за 11,5 тысяч
Уроженка Узбекистана продала в Петербурге младенца за 11,5 тысяч
Троицкий и Биржевой мосты оснастили QR-кодами с аудиогидом
Троицкий и Биржевой мосты оснастили QR-кодами с аудиогидом
В Петербурге пройдет воздушный парад с истребителями и ударными вертолетами
В Петербурге пройдет воздушный парад с истребителями и ударными вертолетами
Путин наградил трех сотрудников метро Петербурга за действия при теракте
Путин наградил трех сотрудников метро Петербурга за действия при теракте
Губернатор Полтавченко заработал 6,2 млн в прошлом году
Губернатор Полтавченко заработал 6,2 млн в прошлом году
Валентина Матвиенко призвала сделать детскую медицину полностью бесплатной
Валентина Матвиенко призвала сделать детскую медицину полностью бесплатной
Синоптики: В Петербурге на этой неделе ожидаются кратковременные дожди
Синоптики: В Петербурге на этой неделе ожидаются кратковременные дожди
Более 400 нелегалов депортировали из Петербурга с начала года
Более 400 нелегалов депортировали из Петербурга с начала года
В Петербурге главного редактора "Эха Москвы" Венедиктова облили дешевым виски (видео)
В Петербурге главного редактора "Эха Москвы" Венедиктова облили дешевым виски (видео)
На Товарищеском задержали пьяного мужчину, угрожавшего взровать гранату (фото)
На Товарищеском задержали пьяного мужчину, угрожавшего взровать гранату (фото)
В метро Петербурга испытают систему оповещения о ЧС
В метро Петербурга испытают систему оповещения о ЧС
^ Наверх