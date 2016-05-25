ЕСПЧ обязал Россию выплатить петербуржцам 38 тысяч евро по жалобам на выборы в Госдуму 2011 года

Всего с жалобами в ЕСПЧ обратились 11 жителей Северной столицы.

Всего с жалобами в ЕСПЧ обратились 11 жителей Северной столицы. сайте суда .



ЕСПЧ присудил четырем истцам по 7,5 тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба и еще по восемь тысяч на оплату судебных издержек. Всего с жалобами в ЕСПЧ обратились 11 жителей Петербурга, среди которых были кандидаты от партии "Справедливая Россия", а также члены избирательных комиссий и наблюдатели на выборах. Двое из них впоследствии отозвали свои иски.



В жалобах говорилось, что результаты голосования на нескольких избирательных участках были изменены. Но обращения истцов в избирком и прокуратуру не привели к пересчету голосов. Попытки опротестовать результаты выборов в высших судебных инстанциях также не увенчались успехом.



В частности, один из истцов, бывший кандидат в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии "Справедливая Россия" Андрей Давыдов, утверждал, что по результатам выборов на 639-м избирательном участке города участковая избирательная комиссия зафиксировала победу "Справедливой России". Но в соответствии с официальными данными горизбиркома эсеры были лишены 274 голосов и откатились на пятое место. Также урезали голоса "Яблоку" и "Патриотам России", добавив голосов "Единой России" и КПРФ.



Давыдов отмечал, что аналогичная схема была зафиксирована и на десятках других избирательных участках. Во всех случаях голоса перераспределялись в пользу единороссов, сообщает РБК.



В иске говорилось о нарушении статьи 3 протокола N1 (право на свободные выборы) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, два истца утверждали, что представители властей пытались отговорить их от подачи заявлений в ЕСПЧ, что нарушает статью 34 (право на индивидуальное ходатайство).



Суд признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и счел несоответствием законодательству отсутствие полноценного рассмотрения жалоб истцов. Вместе с тем ЕСПЧ отклонил жалобы на то, что власти пытались надавить на истцов из-за подачи заявлений в суд, пишет Newsru.com.



После выборов в Госдуму РФ 2011 года в России начались массовые протесты против их итогов. В прессе распространялась информация о многочисленных нарушениях в процессе голосования - изменении данных при подсчете голосов, многократном голосовании по открепительным удостоверениям ("карусели"), а также препятствовании работе наблюдателей.



Напомним,

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 38 тысяч евро по жалобам на нарушение прав во время выборов в Госдуму РФ в декабре 2011 года. Соответствующее постановление опубликовано наЕСПЧ присудил четырем истцам по 7,5 тысячи евро в качестве компенсации морального ущерба и еще по восемь тысяч на оплату судебных издержек. Всего с жалобами в ЕСПЧ обратились 11 жителей Петербурга, среди которых были кандидаты от партии "Справедливая Россия", а также члены избирательных комиссий и наблюдатели на выборах. Двое из них впоследствии отозвали свои иски.В жалобах говорилось, что результаты голосования на нескольких избирательных участках были изменены. Но обращения истцов в избирком и прокуратуру не привели к пересчету голосов. Попытки опротестовать результаты выборов в высших судебных инстанциях также не увенчались успехом.В частности, один из истцов, бывший кандидат в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии "Справедливая Россия" Андрей Давыдов, утверждал, что по результатам выборов на 639-м избирательном участке города участковая избирательная комиссия зафиксировала победу "Справедливой России". Но в соответствии с официальными данными горизбиркома эсеры были лишены 274 голосов и откатились на пятое место. Также урезали голоса "Яблоку" и "Патриотам России", добавив голосов "Единой России" и КПРФ.Давыдов отмечал, что аналогичная схема была зафиксирована и на десятках других избирательных участках. Во всех случаях голоса перераспределялись в пользу единороссов, сообщает РБК.В иске говорилось о нарушении статьи 3 протокола N1 (право на свободные выборы) и статьи 13 (право на эффективную правовую защиту) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, два истца утверждали, что представители властей пытались отговорить их от подачи заявлений в ЕСПЧ, что нарушает статью 34 (право на индивидуальное ходатайство).Суд признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и счел несоответствием законодательству отсутствие полноценного рассмотрения жалоб истцов. Вместе с тем ЕСПЧ отклонил жалобы на то, что власти пытались надавить на истцов из-за подачи заявлений в суд, пишет Newsru.com.После выборов в Госдуму РФ 2011 года в России начались массовые протесты против их итогов. В прессе распространялась информация о многочисленных нарушениях в процессе голосования - изменении данных при подсчете голосов, многократном голосовании по открепительным удостоверениям ("карусели"), а также препятствовании работе наблюдателей.Напомним, по официальным итогам, на думских выборах в декабре 2011 года победу одержала партия "Единая Россия", набрав 49,32% голосов избирателей. КПРФ получила 19,19%, ЛДПР - 11,67%, "Справедливая Россия" - 13,24%.





