На Бассейной 80-летняя женщина отдала "азиату" 15 тысяч рублей, чтобы получить выплату в 180 тысяч
15:18, 30 мая
Тэги: мошенничество, деньги, московский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Бассейной 80-летняя женщина отдала "азиату" 15 тысяч рублей, чтобы получить выплату в 180 тысяч»
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ДeдЗахаp 30.05 16:32 [ + 6 – ]
Сейчас своих аферистов полно, которые рады обмануть и обобрать! Так ещё и шваль чернож....я, тут по едрисье-путинским путёвкам "экономику" страны "поднимает." Валила бы вся эта погань: чурки, едристы и прочие гниды в аулы и там косячили!
Неzнайка. 30.05 17:03 [ + 4 – ]
Видишь черноухово в глазок- двери на запор, и кричать пожар!
Видишь черноухово в глазок- двери на запор, и кричать пожар!
Макака зассыт и убежит...Ментов они не боятся, тех купить как два пальца...
смерч 30.05 18:47 [ + 0 – ]
А неделю наверное ждала..Пусть женщины извинят,но когда Всевышний раздавал мозги они в это время были в парикмахерской.
Всего комментариев - 4
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