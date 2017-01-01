На Бассейной 80-летняя женщина отдала "азиату" 15 тысяч рублей, чтобы получить выплату в 180 тысяч

Обсуждение темы:

«На Бассейной 80-летняя женщина отдала "азиату" 15 тысяч рублей, чтобы получить выплату в 180 тысяч»

ДeдЗахаp 30.05 16:32 [ + 6 – ]

Сейчас своих аферистов полно, которые рады обмануть и обобрать! Так ещё и шваль чернож....я, тут по едрисье-путинским путёвкам "экономику" страны "поднимает." Валила бы вся эта погань: чурки, едристы и прочие гниды в аулы и там косячили!

Неzнайка. 30.05 17:03 [ + 4 – ]

Видишь черноухово в глазок- двери на запор, и кричать пожар!

Макака зассыт и убежит...Ментов они не боятся, тех купить как два пальца...

смерч 30.05 18:47 [ + 0 – ]

А неделю наверное ждала..Пусть женщины извинят,но когда Всевышний раздавал мозги они в это время были в парикмахерской.