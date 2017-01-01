Под Петербургом 35-летнего полицейского задержали за сбыт наркотиков

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«Под Петербургом 35-летнего полицейского задержали за сбыт наркотиков»

Неzнайка. 30.05 17:05 [ + 1 – ]

Дать ему годик , тока в обычную камеру посадить...

НЕСТОР 30.05 18:25 [ + 1 – ]

Лицо российской полиции.

смерч 30.05 18:52 [ + 1 – ]

120 тысяч ,там не взял тут отдал..

Историк 30.05 20:21 [ + 1 – ]

А что делают полицейские из Дагестана в СПб?! Гложат меня смутные сомнения, что дагестанская полицейская крыша посильнее петербургской.