Труп немолодого мужчины в чулках и стрингах нашли в подвале в центре Петербурга

Следов насильственной смерти на теле не зафиксировано.

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Обсуждение темы:

«Труп немолодого мужчины в чулках и стрингах нашли в подвале в центре Петербурга»

Неzнайка. 30.05 14:09 [ + 8 – ]

А бороды рыжей не было?

Тоскливый Дятел Терпило 30.05 14:22 [ + -4 – ]

зачем мужчине нужно было одеваться в женскую надежду?

legenda.natalya 30.05 14:44 [ + 5 – ]

40 уже не молодой?

ДeдЗахаp 30.05 16:39 [ + 5 – ]

Какой это мужчина? Мужчина не может быть в стрингах и женском белье. Это, по всей вероятности, "подруга" милонова? Теперь пусть гей-милонов ходит вместе с мужем. То, и его такая же участь ждёт.

МИФОДИЙ 30.05 17:39 [ + 4 – ]

Дятел а то ты не знаешь двуликий анус

смерч 30.05 18:54 [ + 0 – ]

Траур общегородской когда объявят?