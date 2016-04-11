Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту
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Общество
ЦИТАТА
их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача»,
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вот-вот!
пусть врач выпишет пигидию искусственный фаллос подлиннее и назначит принудительное лечение.
Hиф-Hиф 30.05 14:56 [ + 1 – ]
во-во, анальную пробку потолще и кляп, чтобы больше таких дурацких идей не высказывал.
радужный масон по себе судит. я так и вижу картинку, когда виталик приходит к льву щеглову и просит рецепт для рукоблудия на мужской фаллос. картинку в студию! 90% голосов на выборах Виталику обеспечено!
гей-милонов, видно напокупал этих интим товаров оптом заранее? Теперь пас-дерьмометатель хочет своим приятелям их продавать по спекулятивным ценам? Ни стыд, ни совести у пигидия радужного. Одним словом едрист. Как и вся его кризисная партия пживчиков! Лишь бы нажиться!
Упс-с-с-с!!! Да ведь он больной! Реально больной!
По ходу у господина Милонова синдром голубой белочки .Господи и эти люди правят страной!Я уже представляю что будет написано в рецептах..Ржу не могу..Резиновый уй два раза в день после еды!Или резиновая баба перед сном ..Во маразм!
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача»,
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
вот-вот!
пусть врач выпишет пигидию искусственный фаллос подлиннее и назначит принудительное лечение. в «Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту»