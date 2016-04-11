Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту

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«Виталий Милонов призвал отпускать интимные товары по рецепту»

Hиф-Hиф 30.05 14:56 [ + 11 – ]

ЦИТАТА

их использование и применение будет происходить исключительно по назначению врача»,

КОНЕЦ ЦИТАТЫ



вот-вот!

пусть врач выпишет пигидию искусственный фаллос подлиннее и назначит принудительное лечение.

ujdyj 30.05 15:26 [ + 7 – ]

Hиф-Hиф 30.05 14:56 [ + 1 – ]

во-во, анальную пробку потолще и кляп, чтобы больше таких дурацких идей не высказывал.

монк-аль-ахри 30.05 16:05 [ + 7 – ]

радужный масон по себе судит. я так и вижу картинку, когда виталик приходит к льву щеглову и просит рецепт для рукоблудия на мужской фаллос. картинку в студию! 90% голосов на выборах Виталику обеспечено!

ДeдЗахаp 30.05 16:19 [ + 8 – ]

гей-милонов, видно напокупал этих интим товаров оптом заранее? Теперь пас-дерьмометатель хочет своим приятелям их продавать по спекулятивным ценам? Ни стыд, ни совести у пигидия радужного. Одним словом едрист. Как и вся его кризисная партия пживчиков! Лишь бы нажиться!

Анатолий Гусаров 30.05 17:00 [ + 9 – ]

Упс-с-с-с!!! Да ведь он больной! Реально больной!

НЕСТОР 30.05 18:24 [ + 3 – ]

Милонов был ублюдком-ублюдком и остался.

смерч 30.05 18:44 [ + 5 – ]

По ходу у господина Милонова синдром голубой белочки .Господи и эти люди правят страной!Я уже представляю что будет написано в рецептах..Ржу не могу..Резиновый уй два раза в день после еды!Или резиновая баба перед сном ..Во маразм!