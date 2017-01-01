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«На стадионе на Крестовском уложили новый газон (фото)»

да надо было по-нашему, по-бразильски, старый газон зеленой красочкой освежить да ковролина зеленого подстелить, где совсем прохудился. И проканало б.

Egor Pupkin 31.05 00:46 [ + 0 – ]

Браконьер признался как увеличить улов в разы, вот новость http://fishersnews.blogspot.com Я уже испытал в действии эту приманку и скажу так: рыба просто шальная становиться!