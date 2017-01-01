Обсуждение темы:

«Реставрация куполов и крыши Спаса на Крови обойдется в 78 миллионов»

только не позволяйте потом этот музей спизд*ть ублюдкам поповского семени. нет такого преступления, на которое не пойдёт длинногривое ворьё ради наживы.