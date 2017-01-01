На Благодатной трое в масках и с пистолетом ограбили круглосуточный магазин

Добычей преступников стали 3 тысячи рублей.

Добычей преступников стали 3 тысячи рублей.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 29 мая около 01.15 трое злоумышленников вошли в магазин, расположенный в доме 35 на Благодатной улице, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, 28-летней продавщице, из кассового аппарата открыто похитили 3 тысячи рублей выручки и с места происшествия скрылись.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В ночь на понедельник в Московском районе Петербурга трое неизвестных преступников, угрожая пистолетом продавщице, похитили выручку из магазина.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 29 мая около 01.15 трое злоумышленников вошли в магазин, расположенный в доме 35 на Благодатной улице, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, 28-летней продавщице, из кассового аппарата открыто похитили 3 тысячи рублей выручки и с места происшествия скрылись.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Полицией приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников.Напомним, ранее мы писали о том, что на Гражданском проспекте разбойник с пистолетом и молотком ограбил ювелирный магазин.







Обсуждение темы: «На Благодатной трое в масках и с пистолетом ограбили круглосуточный магазин» ДeдЗахаp 30.05 17:37 [ + 5 – ]

99%, что это это "гости" аульные, электорат путино-едрисий! Приехали по путёвке власти ПЖиВчиков!

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