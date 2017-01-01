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«На Гражданском разбойник с пистолетом и молотком ограбил ювелирный магазин»

Инь Порось 30.05 18:51 [ + 0 – ]

Граждане охранники ювелирных магазинов!!! Если Вам так хочется подр...чить в течение рабочего дня - то, будьте любезны, подр...чите на Ваших же продавшиц! По крайней мере, при таком раскладе Вы не будете отлучаться из охраняемого Вами помещения и начнёте, наконец, встречаться с грабителями лицом к лицу!!! Вернее, лицом к маске ...