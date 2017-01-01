Обсуждение темы:

«В магазине во Всеволожске зарезали 21-летнего продавца»

там только чурки и обитают по ночам!!

Egor Pupkin 31.05 00:46 [ + 0 – ]

Браконьер признался как увеличить улов в разы, вот новость http://fishersnews.blogspot.com Я уже испытал в действии эту приманку и скажу так: рыба просто шальная становиться!