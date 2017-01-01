В Петербурге пьяный мужчина обещал устроить взрыв, если полиция не поможет ему помириться с женой

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«В Петербурге пьяный мужчина обещал устроить взрыв, если полиция не поможет ему помириться с женой»