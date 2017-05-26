«Визит актера Киану Ривза на съемки в Петербург взволновал пользователей соцсетей (фото)»

Киану Ривз нашел себя в СПБ pic.twitter.com/V2yPVKQ5fD — Влад Чернышев (@Welbecklegend) 28 мая 2017 г.

Че здесь киану ривз делает? О боже, понаехали pic.twitter.com/VmsXf4DHez — Меня зовут Эрл (@erlstpnv) 28 мая 2017 г.

ничего необычного, просто киану ривз любуется питером, листай дальше 👋🏽 Публикация от Edmund Zhelbunov (@edmundzh) Май 26 2017 в 8:33 PDT

Тот самый момент, когда вышел из дома в магазин за кефиром и на мостике встретил кумира детства) #киануривз #keanureeves Публикация от Василий Юхнев (@youhnev) Май 26 2017 в 6:51 PDT

Голливудский актёр прибыл на съёмки в Санкт-Петербург ещё 24 мая, но его приезд особо не афишировали. По некоторым данным, он снимается в фильме «Сибирь» режиссёра Мэттью М. Росса. Пользователи соцсетей, естественно, не могли пройти мимо колоритных и многозначительных снимков Ривза.По неизвестным причинам актер прилетел без всякого предупреждения в Северную столицу. Однако петербуржцы узнали звезду и даже запечатлели его на фото и видео.«Мы встречали маму, она летела с ним во дном самолете. Когда вышла, сказала, что за ней идет Киану. Летел один, вышел в терминал. Его встретило пару человек. Никто не подошел кроме меня. Мне даже показалось, что он застеснялся», - описывает встречу со звездой петербурженка.Как предполагают поклонники, приезд Киану Ривза в Россию связан со съемками в новом фильме «Сибирь». Сюжет романтического триллера крутится вокруг американского торговца алмазами, который приезжает по работе в Сибирь - знакомится с россиянкой и влюбляется в нее.При этом ранее сам актер утверждал в интервью, что съемки будут идти в Канаде, так как это технически проще и дешевле. Но некоторые полагают, что его визит связан с тем, что он читает «Гамлета» на русском языке.