Петербуржца, швырнувшего самокат в 10-летнего мальчика, выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Инцидент произошел в апреле на Ланском шоссе.

Инцидент произошел в апреле на Ланском шоссе.



Кроме того, райсуд изменил меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Ранее решение об изоляции Кравченко было отменено горсудом.



Напомним, в начале апреля Кравченко на своей KIA ехал по Ланскому шоссе.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Школьник был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен домой.

Приморский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении Никиты Кравченко, который обвиняется в том, что в начале апреля бросил самокат в десятилетнего ребёнка. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу горсуда.Кроме того, райсуд изменил меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Ранее решение об изоляции Кравченко было отменено горсудом.Напомним, в начале апреля Кравченко на своей KIA ехал по Ланскому шоссе. В этот момент ребенок с самокатом переходил дорогу. В поведении мальчика фигуранту что-то не понравилось, он вышел из автомобиля, ударил ребенка по лицу и швырнул вдогонку самокат, после чего скрылся. Через сутки он был задержан в отделе полиции, куда явился самостоятельно.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Школьник был доставлен в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен домой.







Обсуждение темы: «Петербуржца, швырнувшего самокат в 10-летнего мальчика, выпустили из СИЗО под подписку о невыезде» SCORPION69 30.05 10:48 [ + 1 – ]

бабло решает все тьфу ты Тоскливый Дятел Терпило 30.05 10:51 [ + -1 – ]

Российский суд самый гуманный суд в мире.

Всего комментариев - 2