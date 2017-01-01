Проверка автовокзала на Обводном заняла около получаса

Пакет, ставший причиной эвакуации людей из здания автовокзала на набережной Обводного канала в Петербурге днем 29 мая, оказался не взрывоопасным.Как передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ГУП «Пассажиравтотранс», взрывотехники ОМОНа проверили брошенный на втором этаже зала ожидания пакет к 17.00. В нем оказались личные и невзрывоопасные вещи.Вокзал открыт для пассажиров, движение восстановлено в полном объеме.