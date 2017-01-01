Обсуждение темы:

«В Пулково во время ПМЭФ могут начать досмотр въезжающих автомобилей»

Ипанулись в край ! Свою бездеятельность и несостоятельность фэсэбэшники пытаются компенсировать, создавая видимость бурной деятельности, расплачиваться за которую будут обычные граждане своим временем и нервами !!!

Не могут эти твари работать по другому...