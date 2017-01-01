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«В Петербурге суд продлил арест учинившему расправу над проститутками Дацику»

Инь Порось 29.05 18:57 [ + 0 – ]

... Многих обезьян мог бы покромсать ... Не так вольготно "чёрная" шушера при таких людях себя чувствует ... Полезный человек ... Его только надо иначе сфокусировать ... С проституток - на мракозадых ... Большую пользу бы обществу принёс ...