Манчини прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом" (фото)

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«Манчини прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом" (фото)»

арнольд питерский 29.05 17:08 [ + 3 – ]

Знал бы этот Манчини кто такой пукин и его команда и посмотрел бы как народ живет