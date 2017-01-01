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Манчини прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом" (фото)

16:26, 29 мая
Тэги: зенит, спорт, футбол, газпром, чемпионат россии
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Тэги: зенит, спорт, футбол, газпром, чемпионат россии
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Общество
Обсуждение темы:
«Манчини прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом" (фото)»
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арнольд питерский 29.05 17:08 [ + 3 ]

Знал бы этот Манчини кто такой пукин и его команда и посмотрел бы как народ живет

Milord 29.05 19:48 [ + 1 ]

Вот интересно, что эти зарубежные сверх дорогие тренеры знают о футболе такого, чего не знают у нас?

Всего комментариев - 2

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