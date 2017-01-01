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«Спас на Крови включили в двадцатку лучших достопримечательностей планеты»

Лично на меня, по воздействию на душу, более всего произвели впечатление Наша Дама в Париже и собор св. Софии в Новгороде. Ватиканский собор св.Петра и миланский Дуомо видел, но потрясения не испытал, хотя и мощные архитектурные достопримечательности.