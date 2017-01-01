В Петербурге бойцы Росгвардии задержали грабителя, который ударил по голове одну женщину и отнял телефон у второй

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Обсуждение темы:

«В Петербурге бойцы Росгвардии задержали грабителя, который ударил по голове одну женщину и отнял телефон у второй»

арнольд питерский 29.05 15:53 [ + 3 – ]

Есть Замшина улица, в редакции наверно половина не коренных ленинхрадцев.

робин 29.05 17:53 [ + 4 – ]

когда же будут отстреливать черножопых врагов?

Инь Порось 29.05 19:03 [ + 0 – ]

... Клонировать Славу Дацика десять тысяч раз, предварительно "соориентировав" на черножопых ... Вот бы настали для них "сладкие" времена!!!!