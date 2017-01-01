Полиция задержала 21-летнего кавказца, который ограбил мужчину на улице Рубинштейна

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Обсуждение темы:

«Полиция задержала 21-летнего кавказца, который ограбил мужчину на улице Рубинштейна»

монк-аль-ахри 29.05 17:07 [ + 5 – ]

и чурку пристрелить не могли при задержании? разве он не оказывал сопротивления?

робин 29.05 17:56 [ + 5 – ]

вот за этим они и прутся сюда, чурки вонючие!!

ДeдЗахаp 29.05 18:23 [ + 2 – ]

Путино-едрисья кавказская макака! Чего у себя не грабил в ауле? Подлец, из рода ишачьего помёта!