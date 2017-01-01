Задержанный мужчина скончался в отделе полиции в Петербурге

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«Задержанный мужчина скончался в отделе полиции в Петербурге»

Тоскливый Дятел Терпило 29.05 15:26 [ + -3 – ]

Банальная история, сердце не выдержало.

арнольд питерский 29.05 15:33 [ + 9 – ]

В наше время к мусорам лучше не попадать, либо инвалидом оставят либо убьют

dexter 29.05 16:03 [ + 3 – ]

А в какое время к ним попадать было лучше?))

Ржунемагу

монк-аль-ахри 29.05 17:09 [ + 5 – ]

налетел на дубинку. пятнадцать раз подряд. а дубинка была завёрнута в газету - следов не оставляет.

ДeдЗахаp 29.05 18:28 [ + 8 – ]

Нынешнюю МВД, не зря в полицаев переименовал Медведев. Мало чем от полицаев в ВОВ, которые продали страну СССР зти субчики отличаются!