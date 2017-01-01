В Красном Селе ушлые автомобилисты "срежиссировали" ДТП и даже наняли "свидетеля" аварии

Странные манипуляции двух водителей заметили жители Красного Села на одной из камер видеонаблюдения, установленных в городе. Автомобилисты сделали вид, что произошла авария, вызвали ГИБДД и, вероятно, кто-то из них пойдет с документами в свою страховую компанию. Непонятно только, кто из двоих согласился исполнить роль виновника ДТП и зачем это ему надо.Для постановки своего спектакля водители выбрали явно не самый удачный перекресток в Красном Селе. Они определенно не в курсе, что он просматривается камерой. Фрагменты "шоу" опубликованы в группе "Транспортный коллапс для жителей Красного Села" в соцсети "ВКонтакте". Полная версия имеется в распоряжении администрации сообщества, а также у провайдера, установившего эту камеру, пишет "Водитель Петербурга"."Нет ни малейшего сомнения в том, что никакой аварии не было – ни касания, ни столкновения. Хоть водитель "Жигулей" с выключенными фарами весьма артистично "экстренно" подтормаживал для натуральности, мы всё равно не поверили", – пишут в "Коллапсе".На кадрах отчетливо видно, что никакого столкновения действительно не было. "Водители остановились в отдалении друг от друга, включили аварийки, вышли и выставили знаки аварийной остановки, после чего стали ожидать ГИБДД. Через пару минут на сцене появился и "свидетель", – отмечают в группе, добавляя, что он вместе с "артистами" целый час дожидался сотрудников Госавтоинспекции, видимо, чтобы рассказать, как на его глазах произошло это мифическое ДТП.