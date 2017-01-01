Бесхозный пакет остановил трамваи в Купчино (фото)
14:10, 29 мая
Тэги: проверка, транспорт, фрунзенский район, купчино, бомба
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Мужчина отправился на рыбалку с товарищем и напился до такой степени, что упал в костер и умер
- В Сосново жена нашла своего 69-летнего супруга с простреленной головой
- Открытие в лечении варикоза
- Проверка автовокзала на Обводном заняла около получаса
- В Пулково во время ПМЭФ могут начать досмотр въезжающих автомобилей
- В Петербурге суд продлил арест учинившему расправу над проститутками Дацику
- Валерий Гергиев вновь стал самым богатым деятелем культуры в России
- Из здания автовокзала на Обводном эвакуировали людей
- Ради проведения ПМЭФ в Петербурге ограничат движение грузовиков
- В Ленобласти мужчина, злоупотреблявший алкоголем, разбился насмерть, выпав из окна 4-го этажа
- Манчини прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом" (фото)
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
15:18, 29 мая
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей
В Петербурге 17-летняя школьница с двухмесячной дочкой сбежала из дома на проспекте Авиаконструкторов
Мотопробег из Ленобласти в Белоруссию закончился для семейной пары смертельной встречей с легковушкой (фото, видео)
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей (12/+12)
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей (12/+12)
В Петербурге полиция не дала депутату Милонову "влиться" в колонну марширующих ЛГБТ-активистов и устроить провокацию (видео) (13/+0)
17:53, 29 мая Валерий Гергиев вновь стал самым богатым деятелем культуры в России (2/+2)
16:26, 29 мая Манчини прибыл в Петербург для подписания контракта с "Зенитом" (фото) (2/+2)
15:47, 29 мая Спас на Крови включили в двадцатку лучших достопримечательностей планеты (2/+2)
13:47, 29 мая В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей (12/+12)
12:56, 29 мая Более 34 тысяч пассажиров воспользовались метро в ночь после Дня города (0/+0)
10:19, 29 мая Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал "Зенит-Арену" не таким уж дорогим стадионом (10/+10)
Подписка
на новости
на новости
Око за око,зуб за зуб. Вытащить врачихи 22 здоровых зуба. в «В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей»
Что стоматологи, что юристы и прочие деятели услуг рассматривают клиентов только в качестве дойных лохов.
в «В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей»
в «В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей»
стоматолог из Дагестана или Азии?Ничего не удивляет.Теперь это норма. в «В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей»
Откуда у этого коновала-протезиста алчность к обогащению и афёрам? Не у своей ли любимой едрисни научился и опыт перенял? Вот она на лицо, едрисье-путинская платная медицина! в «В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.