Безработного мужчину задержали за приставания к школьнице на Петроградке

На поимку извращенца полиции потребовалось менее недели.

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Обсуждение темы:

«Безработного мужчину задержали за приставания к школьнице на Петроградке»

Тоскливый Дятел Терпило 29.05 14:10 [ + -3 – ]

А что входит в понятие "домогался"?

ДeдЗахаp 29.05 14:11 [ + 6 – ]

99% сей мужчина из аульных подонков, что являются путиноедрисьим электоратом. Приезжают к нам "поднимать" экономику, также, по путино-едрисьему сценарию!

монк-аль-ахри 29.05 17:10 [ + 1 – ]

работу искать надо, а он к девчонке пристаёт!