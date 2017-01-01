В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей

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«В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей»

ДeдЗахаp 29.05 13:57 [ + 12 – ]

Откуда у этого коновала-протезиста алчность к обогащению и афёрам? Не у своей ли любимой едрисни научился и опыт перенял? Вот она на лицо, едрисье-путинская платная медицина!

Тоскливый Дятел Терпило 29.05 14:09 [ + -6 – ]

А чем пациент думала? Поленилась в другую клинику обратиться за консультацией!

Джон Сильвер 29.05 14:24 [ + 14 – ]

Что стоматологи, что юристы и прочие деятели услуг рассматривают клиентов только в качестве дойных лохов.



НЕСТОР 29.05 14:33 [ + 15 – ]

Око за око,зуб за зуб. Вытащить врачихи 22 здоровых зуба.

Vladlen 29.05 14:37 [ + 12 – ]

стоматолог из Дагестана или Азии?Ничего не удивляет.Теперь это норма.

арнольд питерский 29.05 15:35 [ + 7 – ]

Нех.й по частным клиникам шаро.бится ходите в обычные поликлиники

робин 29.05 17:59 [ + 6 – ]

наверняка сучка черножопая наработала, их много развелось!!

смерч 29.05 18:53 [ + 5 – ]

Это просто пи..ц!Ну их нафуй этиф стоматологоФ.Я бы заставил законодательно при входе в эти платные клиники плакат повесить а на нём что бы было большими буквами надпись:Был бы клиент,а болезнь найдётся!Я в шоке!Не..ну один-два,я могу понять,ну неужели её не насторожило цифра 22,их же всего 32..Хорошо что хоть кисту в мозгу "не нашла

Hиф-Hиф 29.05 21:53 [ + 0 – ]

надо было б на память потребовать удаленные 22 зуба, вот и были бы доказательства. ;-))

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 30.05 01:24 [ + 0 – ]

Клиника ООО "Берикет" (ул. Будапештская, д.11) - это клиника ООО "Альфа Стом", Клиника "Алафа Стом" была создана Калмыковой в сентябре 2015 года, поскольку клиника "Берикет" причинила тяжкий вред здоровью нескольким пациентам и не собиралась нести ответственность за содеянные деяния

