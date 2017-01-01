В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей
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Общество
Откуда у этого коновала-протезиста алчность к обогащению и афёрам? Не у своей ли любимой едрисни научился и опыт перенял? Вот она на лицо, едрисье-путинская платная медицина!
А чем пациент думала? Поленилась в другую клинику обратиться за консультацией!
Что стоматологи, что юристы и прочие деятели услуг рассматривают клиентов только в качестве дойных лохов.
стоматолог из Дагестана или Азии?Ничего не удивляет.Теперь это норма.
Нех.й по частным клиникам шаро.бится ходите в обычные поликлиники
Это просто пи..ц!Ну их нафуй этиф стоматологоФ.Я бы заставил законодательно при входе в эти платные клиники плакат повесить а на нём что бы было большими буквами надпись:Был бы клиент,а болезнь найдётся!Я в шоке!Не..ну один-два,я могу понять,ну неужели её не насторожило цифра 22,их же всего 32..Хорошо что хоть кисту в мозгу "не нашла
надо было б на память потребовать удаленные 22 зуба, вот и были бы доказательства. ;-))
Клиника ООО "Берикет" (ул. Будапештская, д.11) - это клиника ООО "Альфа Стом", Клиника "Алафа Стом" была создана Калмыковой в сентябре 2015 года, поскольку клиника "Берикет" причинила тяжкий вред здоровью нескольким пациентам и не собиралась нести ответственность за содеянные деяния
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15:18, 29 мая
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в «В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба и установила некачественные "мосты" за 840 тысяч рублей»