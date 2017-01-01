Мужчина отправился на рыбалку с товарищем и напился до такой степени, что упал в костер и умер

Тело с термическими повреждениями собутыльник нашел утром.

Тело с термическими повреждениями собутыльник нашел утром.



Как сообщает пресс-службе ГСУ СК РФ по Ленобласти, 27 мая на берегу озера «Малое памятное» , недалеко от поселка Топольки, с термическими повреждениями обнаружено тело мужчины 1961 года рождения, без признаков насильственной смерти.



Как удалось выяснить следователям, в минувшую птяницу, 26 мая, погибший вместе со знакомым поехали на рыбалку. Вечером на берегу они употребляли спиртные напитки, после чего знакомый пошел спать в палатку, а мужчина остался возле костра. Утром мужчина был обнаружен на месте костра, куда упал в состоянии алкогольного опьянения и получил термические повреждения. ​



"Процессуальное решение будет принято по результатам судебного медицинского исследования тела и доследственной проверки", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Выборгском районе Ленинградской области рыбалка, сопряженная с пьянкой, закончилась для одного из участников мероприятия смертью в костре.Как сообщает пресс-службе ГСУ СК РФ по Ленобласти, 27 мая на берегу озера «Малое памятное» , недалеко от поселка Топольки, с термическими повреждениями обнаружено тело мужчины 1961 года рождения, без признаков насильственной смерти.Как удалось выяснить следователям, в минувшую птяницу, 26 мая, погибший вместе со знакомым поехали на рыбалку. Вечером на берегу они употребляли спиртные напитки, после чего знакомый пошел спать в палатку, а мужчина остался возле костра. Утром мужчина был обнаружен на месте костра, куда упал в состоянии алкогольного опьянения и получил термические повреждения. ​"Процессуальное решение будет принято по результатам судебного медицинского исследования тела и доследственной проверки", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Купчино после пожара в шиномонтажке нашли труп 30-летнего рабочего.







Обсуждение темы: «Мужчина отправился на рыбалку с товарищем и напился до такой степени, что упал в костер и умер» смерч 29.05 23:04 [ + 0 – ]

Бред какой то.

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