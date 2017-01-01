Обсуждение темы:

«10 человек задержали в Петербурге за мошенничество с продажей БАДов»

Я не понимаю тех людей пожилых, что верят проходимцам!? Какая власть - такие же и мошенники, под стать едрисей клоаке! Пора бы понять это!