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«СМИ: "Зенит" может пригласить Манчини на должность главного тренера»

А, путина пригласить на должность гав. тренера сборной по хоккею. Взяли бы тогда золото, а не бронзу. УЖ, очень он прытко забивает по 8 шайб подряд. А, потом, пусть на пианино тренькает, в честь победы нашей сборной.