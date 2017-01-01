«Трое мигрантов в течение нескольких дней промышляли разбоями на Софийской улице»

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Общество
обнесли бы они хату усача,тогда бы точно ни одной твари чернозадой не было бы в питере
Сволочной путино-полтавченский электорат аульный! Вот так эти подонки нам экономику поднимают! Какое правительство - такие и "гости" у него!
Я обратил внимание, что в городе и особенно в метро, очень много выходцев из Средней Азии. Мне кажется, что следует ввести квоту на прибывающих мигрантов, иначе начинаешь чувствовать себя неуютно.
ох, скорпионс. сомневаюсь я однако. полтос - такой пассивный пид*р, что я подчас подозреваю, что он с Виталиком в одной команде. полтос только деньги народные пизд*ть может, через сына своего. Там же все откаты идут. А в остальном - дохлая задроченная курица. даже не петух.
Едет к нам в Россию 70% это криминал,я понять одного не могу,ведь если судимость то какого уя его вообще пускают на территорию России!
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15:18, 29 мая
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