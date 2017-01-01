Трое мигрантов в течение нескольких дней промышляли разбоями на Софийской улице

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«Трое мигрантов в течение нескольких дней промышляли разбоями на Софийской улице»

SCORPION69 29.05 13:05 [ + 12 – ]

обнесли бы они хату усача,тогда бы точно ни одной твари чернозадой не было бы в питере

ДeдЗахаp 29.05 13:09 [ + 11 – ]

Сволочной путино-полтавченский электорат аульный! Вот так эти подонки нам экономику поднимают! Какое правительство - такие и "гости" у него!

Тоскливый Дятел Терпило 29.05 14:12 [ + 4 – ]

Я обратил внимание, что в городе и особенно в метро, очень много выходцев из Средней Азии. Мне кажется, что следует ввести квоту на прибывающих мигрантов, иначе начинаешь чувствовать себя неуютно.

НЕСТОР 29.05 14:35 [ + 5 – ]

Очень жаль,что дятел им не попался.

монк-аль-ахри 29.05 15:32 [ + 3 – ]

ох, скорпионс. сомневаюсь я однако. полтос - такой пассивный пид*р, что я подчас подозреваю, что он с Виталиком в одной команде. полтос только деньги народные пизд*ть может, через сына своего. Там же все откаты идут. А в остальном - дохлая задроченная курица. даже не петух.

робин 29.05 18:02 [ + 7 – ]

как же достали швали мракозадые, чтоб они передохли все!!

смерч 29.05 18:56 [ + 4 – ]

Едет к нам в Россию 70% это криминал,я понять одного не могу,ведь если судимость то какого уя его вообще пускают на территорию России!