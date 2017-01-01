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«На Курляндской разбойник ударил молотком по голове случайного прохожего и отобрал у него телефон и одежду»

Может прохожий и случайный? Да разбойник, сдаётся мне не случайный. Много их аульных "гостей" из едрисье - путинского электората, в нашем городе, нынче шляется!Избавиться от этих макак, можно, лишь, выгнав едристов вон! А. макаки сами следом за ними ринутся! Пусть на пару в аулах "промышляют."