«На площадке "Ленфильма" лопнувшее колесо грузовика убило водителя из Дагестана»

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Общество
Ездил бы на ишаке с арбой. Был бы жив! И, второе. Чего он в студии делал? Без него, нашли бы Русского водителя. Особенно в период едрисьего кризиса и безработицы!
По минусам, в мой адрес - понятна обида АКSМ-Зои, Дятла-Банановой! Обиделась, за своего мужчину аульного, дагесранского. Не переживай этого дерьма мигрантского, аульного немало едрисня путинская напустила. Найдёшь себе пару! То, во всех комментариях о них тоскуешь и им оды слагаешь. Разве не так?
зная их "сообразительность", полагаю, что голову он сам подставил.
Жаль, что нет видео. Интересно было бы посмотреть, как это произошло.
По комментарием понимаю сколько ебланов у нас в стране!Начнём с того что он не мигрант а гражданин России.Он не азиатская мартышка гуляющая по ночам и совершая преступления,он простой дальнобойщик и работяга.Жёсткая смерть,или когда бортировал или перекачал,жаль мужика.А сколько таких случаев по стране,и так мало осталось тех кто работает так ещё и ...Соболезную близким
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15:18, 29 мая
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