На площадке "Ленфильма" лопнувшее колесо грузовика убило водителя из Дагестана

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«На площадке "Ленфильма" лопнувшее колесо грузовика убило водителя из Дагестана»

ДeдЗахаp 29.05 11:43 [ + 6 – ]

Ездил бы на ишаке с арбой. Был бы жив! И, второе. Чего он в студии делал? Без него, нашли бы Русского водителя. Особенно в период едрисьего кризиса и безработицы!

ДeдЗахаp 29.05 13:20 [ + 8 – ]

По минусам, в мой адрес - понятна обида АКSМ-Зои, Дятла-Банановой! Обиделась, за своего мужчину аульного, дагесранского. Не переживай этого дерьма мигрантского, аульного немало едрисня путинская напустила. Найдёшь себе пару! То, во всех комментариях о них тоскуешь и им оды слагаешь. Разве не так?

арнольд питерский 29.05 13:24 [ + 8 – ]

Какая замечательная новость

монк-аль-ахри 29.05 13:46 [ + 7 – ]

зная их "сообразительность", полагаю, что голову он сам подставил.

Тоскливый Дятел Терпило 29.05 14:19 [ + -4 – ]

Жаль, что нет видео. Интересно было бы посмотреть, как это произошло.

смерч 29.05 19:01 [ + 0 – ]

По комментарием понимаю сколько ебланов у нас в стране!Начнём с того что он не мигрант а гражданин России.Он не азиатская мартышка гуляющая по ночам и совершая преступления,он простой дальнобойщик и работяга.Жёсткая смерть,или когда бортировал или перекачал,жаль мужика.А сколько таких случаев по стране,и так мало осталось тех кто работает так ещё и ...Соболезную близким