Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал "Зенит-Арену" не таким уж дорогим стадионом

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«Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал "Зенит-Арену" не таким уж дорогим стадионом»

Джон Сильвер 29.05 11:21 [ + 8 – ]

Мда, еще пилить да пилить можно было...да вот незадача, какой-то Кубок Конфедерации))))

ДeдЗахаp 29.05 11:54 [ + 12 – ]

Албин, как и вся его путинская едрисня - с головой не дружит и к тому же убог и скудоумен. Иначе бы все они умели считать народные деньги и в стране не было бы коррупции и кризис! То такие ПЖиВчики, как Албин и вся едро-рать чиновничья, алчная, умеют, лишь, воровать! Народных денег не жалко. Потому и кажется, скудоумному, что недорого!

арнольд питерский 29.05 13:22 [ + 9 – ]

Мудак и ворюга что еще скажешь

монк-аль-ахри 29.05 13:41 [ + 4 – ]

Если пизд*ть деньги из людского кармана, может и не такой дорогой. А если работать, будучи ограбленным заниженной раза в три зарплатой - очень дорогой. За такие бабки можно нормальную жизнь не одной сотне пенсионеров обеспечить. Ведь в Европе пенсия - 80% от зарплаты, а в Россияндии - 37%. И уже медведун заявил - а мы ещё 20 лет пенсию повышать не будем! Ибо единороссы ещё не всё спизд*ли!

Тоскливый Дятел Терпило 29.05 14:24 [ + 1 – ]

Можно пригласить аудиторов: пусть проведут независимую оценку.

НЕСТОР 29.05 14:42 [ + 3 – ]

Слюнтяев не из своего кармана платит. С заводов сгоняют людей на работу на стадионе.

монк-аль-ахри 29.05 15:24 [ + 3 – ]

Ох, ДедЗахар как раз деньги-то они считать умеют. Беда в том, что считают не в пользу народа. Спизд*ть бы больше - вот их основная цель. Именно на этой идее базируется мразь, сбивающаяся в "партию" "Единая Россия". На деле это - воровская группировка, грабящая народ за счёт взяток и коррупции. И никакой другой идеи, кроме благосостояния их личного кармана, у этих паскудных медвежатников нет!