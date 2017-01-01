На Невском проспекте два африканца из Замбии устроили драку

Одному из них потребовалась медицинская помощь.

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Обсуждение темы:

«На Невском проспекте два африканца из Замбии устроили драку»

ДeдЗахаp 29.05 12:15 [ + 6 – ]

Такие у нас и "гости" гастеры аульные, безмозглые! Что путино-едрисьим методом, нам экономику "поднимают!"

арнольд питерский 29.05 13:20 [ + 10 – ]

А.уеть у неработающего нигера еще и хата в питере есть

монк-аль-ахри 29.05 13:48 [ + 7 – ]

надо было ехать через полмира, чтобы получить в репу от земляка. а тут ещё кто-то говорит, что Сальватор Дали - сюрреалист!

Тоскливый Дятел Терпило 29.05 14:22 [ + 3 – ]

Межплеменная вражда не проходит даже в мегаполисах. Первобытные инстинкты дают себя знать.

НЕСТОР 29.05 14:43 [ + 6 – ]

В Африке не могли подраться.

робин 29.05 18:15 [ + 3 – ]

обезьяны не поделили места в зоопарке!!