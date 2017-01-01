Лето в Петербурге начнется с похолодания и дождей

С четверга, 1 июня, до конца недели температура не поднимется выше 10 градусов.

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Обсуждение темы:

«Лето в Петербурге начнется с похолодания и дождей»

НЕСТОР 29.05 09:19 [ + 0 – ]

Лето будет гавно.

Джон Сильвер 29.05 11:24 [ + 0 – ]

Как всегда...(((