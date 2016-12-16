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«Памятнику Крузенштерну вернули украденный вандалами кортик (фото)»

"Повредили скульптуру еще в 2015 году." И если бы сходка воров в законе,именуемая ими как ПМЭФ,то и ещё 20 лет у бедной власти не нашлось бы средств на восстановление.

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте ---- http://upl.pp.ua/eda