В Госдуме пригрозили Милонову "разбирательствами" после выступления депутата на Первомае

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«В Госдуме пригрозили Милонову "разбирательствами" после выступления депутата на Первомае»

dexter 26.05 17:08 [ + 3 – ]

Тут необходимо медицинское освидетельствование на предмет психических заболеваний. Судя по поведению "народного избранника", он явно болен психически.

монк-аль-ахри 26.05 18:35 [ + 3 – ]

а в дурку комиссия по этике радужного отправить не может? на обследование, для начала.

ДeдЗахаp 26.05 18:38 [ + 4 – ]

Неужели всей едрисьей госдурой кризисной не можете найти гей-пас милонову мужа? Сразу его истерические заскоки прекратятся. Такова натура и психология всех женщин.

смерч 26.05 18:46 [ + 3 – ]

А я догадывался что Милонов с ЕР,оказывается что действительно член Ер он.Теперь понятно почему он к геям не равнодушен...Помнится геи сказали что за ЕР голосовать не будут,и добавили что они ну уж совсем не полные пидерасы что бы за них голосовать..

НЕСТОР 26.05 19:31 [ + 2 – ]

По милонову дурка скучает.

Сергей Григорьев 26.05 20:05 [ + 0 – ]

Наверное по привычке пытался закидать колонну оппозиции фекалиями.

morgana 26.05 21:28 [ + 0 – ]

Оказывается не все в ЕР себя так ведут, а я думала это их представитель у нас в городе.

2405 26.05 22:41 [ + 0 – ]

Поймут. Простят и наградят.

2405 26.05 22:41 [ + 0 – ]

Поймут. Простят и наградят.