В Госдуме пригрозили Милонову "разбирательствами" после выступления депутата на Первомае
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Общество
Тут необходимо медицинское освидетельствование на предмет психических заболеваний. Судя по поведению "народного избранника", он явно болен психически.
а в дурку комиссия по этике радужного отправить не может? на обследование, для начала.
Неужели всей едрисьей госдурой кризисной не можете найти гей-пас милонову мужа? Сразу его истерические заскоки прекратятся. Такова натура и психология всех женщин.
А я догадывался что Милонов с ЕР,оказывается что действительно член Ер он.Теперь понятно почему он к геям не равнодушен...Помнится геи сказали что за ЕР голосовать не будут,и добавили что они ну уж совсем не полные пидерасы что бы за них голосовать..
Наверное по привычке пытался закидать колонну оппозиции фекалиями.
Оказывается не все в ЕР себя так ведут, а я думала это их представитель у нас в городе.
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте ---- http://upl.pp.ua/eda
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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