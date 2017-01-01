Матвиенко и патриарх Кирилл получат знаки почетных граждан в День города

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«Матвиенко и патриарх Кирилл получат знаки почетных граждан в День города»

dexter 26.05 17:04 [ + 10 – ]

Стойкий рвотный рефлекс.. Вот главные эмоции, связанные с этим мероприятием.

смерч 26.05 18:23 [ + 7 – ]

Да Пётр первый удавил бы сразу этих патриотов,как достали эти ...почётные!

монк-аль-ахри 26.05 18:32 [ + 6 – ]

каждому - по пуле 9-го калибра из старого доброго кольта. хотя и 5,45 из Калаша тоже подойдёт.

ДeдЗахаp 26.05 18:47 [ + 11 – ]

Гундяеву должен был выдан знак "Табачный олигарх, иуда православной Веры." А другой полстаканше, Вале выдать знак "за разворовывание Ленинграда и обогащенние себя и своего сына наркомана Серёжи."

НЕСТОР 26.05 19:34 [ + 8 – ]

Неужели не нашлось достойного рабочего? Ведь ни матвиенко,ни поп посрать не могут без водопроводчика.

ДeдЗахаp 26.05 19:36 [ + 9 – ]

Ждём, когда путину дадут звание лучший хоккеист, за 8 заброшенных шайб? Лучший пианист, за треньканье - игру на пианино, лучший сборщик черепков, за нырки и сбор этого утиля? Неужто без значка оставят?

Сергей Григорьев 26.05 19:54 [ + 9 – ]

Власть всегда награждает себе подобных. Подонков то есть.

graail2 26.05 20:18 [ + 5 – ]

Какая власть такие и герои...................

2405 26.05 22:29 [ + 4 – ]

Твари продажные. Противно это видеть.