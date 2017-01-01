Матвиенко и патриарх Кирилл получат знаки почетных граждан в День города
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Общество
Стойкий рвотный рефлекс.. Вот главные эмоции, связанные с этим мероприятием.
Да Пётр первый удавил бы сразу этих патриотов,как достали эти ...почётные!
каждому - по пуле 9-го калибра из старого доброго кольта. хотя и 5,45 из Калаша тоже подойдёт.
Гундяеву должен был выдан знак "Табачный олигарх, иуда православной Веры." А другой полстаканше, Вале выдать знак "за разворовывание Ленинграда и обогащенние себя и своего сына наркомана Серёжи."
Неужели не нашлось достойного рабочего? Ведь ни матвиенко,ни поп посрать не могут без водопроводчика.
Ждём, когда путину дадут звание лучший хоккеист, за 8 заброшенных шайб? Лучший пианист, за треньканье - игру на пианино, лучший сборщик черепков, за нырки и сбор этого утиля? Неужто без значка оставят?
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте ---- http://upl.pp.ua/eda
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Антонина Павловна 11:55, 19 мая
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