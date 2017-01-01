СМИ: в Пушкинском районе сменится глава администрации

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«СМИ: в Пушкинском районе сменится глава администрации»

dexter 26.05 17:10 [ + 0 – ]

Опять нам кого-нибудь назначат..



Текст Ст. 3 Конституции РФ в действующей редакции на 2017 год:



1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.



2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.



3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.



4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.



смерч 26.05 18:42 [ + 2 – ]

У них это называется внутренние перемещение.

ДeдЗахаp 26.05 19:16 [ + 5 – ]

Кого может скудоумная и кризисная едрисня поставить на сей пост? Как не такого же скудоумного и алчного, как она сама. При чём не вру и не наговариваю на ПЖиВчиков. Просто всё это проверено опытом и временем!

НЕСТОР 26.05 19:36 [ + 3 – ]

Один ворюга сменил другого ворюгу.

Сергей Григорьев 26.05 20:03 [ + 0 – ]

