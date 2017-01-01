«В лучших израильских клиниках проводится лечение по гинекологии»

Понятие «гинекологические болезни» объединяет в себе несколько групп патологий, существенно отличающихся по характеру возникновения, прогнозу лечения и объему медицинских мер.

В лучших израильских клиниках проводится лечение следующих групп гинекологических патологий:

- онкологическая гинекология – первичные и вторичные раковые опухоли женских половых органов;

- эндокринная гинекология и гормональные дисфункции;

- репродуктология и ЭКО;

- гинекологическая геронтология;

- блок инфекционно-воспалительных болезней, включая венерологию;

- педиатрическая гинекология;

- реконструктивно-восстановительная и пластическая хирургия.

Каждая из клиник страны содержит гинекологический департамент, однако некоторые медицинские центры делают упор на конкретные виды медицинской помощи.

Так, репродуктивная гинекология и ЭКО пользуются особым спросом в медицинских центрах «Ассута», «Герцлия Медикал Центр», «Шиба», «Ихилов», «Хадасса» и «Рамбам». Лечение детских гинекологических заболеваний осуществляется на базе педиатрических комплексов «Дана-Дуэк» и «Шнайдер».

Клиники Израиля, славшие акцент на специализации онкологическая гинекология: госпитали имени Хаима Шибы и имени Сураски (клиника Ихилов), «Ассуте», медицинский центр имени Ицхака Рабина, больницы «Рамбам», «Хадасса», «Асаф ха-Рофэ».

Более детальная информация о медучреждениях и стоимости комплексной терапии содержится на официальных ресурсах, где представлены реальные отзывы пациентов, прошедших лечение в стране. Там же можно заказать заочную консультацию медицинских документов или получить информационную помощь по телефону.

Диагностика и лечение в рамках взрослой гинекологии

Верификация диагноза является обязательным условием лечения гинекологии в Израиле. Стоит отметить, что в практике врачей-гинекологов все чаще встречаются случаи врачебной ошибки, на этапе диагностики за пределами Израиля.

Для визуализации достоверной клинической картины гинеколог назначает следующие диагностические манипуляции:



- томографии – КТ, МРТ, ПЭТ-КТ;

- УЗИ;

- рентгенографии;

- цитологические и гистологические и иммуногистохимические исследования образцов тканей;

- лабораторная диагностика: гормональная панель, онкомаркеры, вирус папилломы человека, исследования мазков и соскобов;

- аппаратные исследования органов малого таза.

В профильных госпиталях страны доступны уникальные диагностические процедуры, аналогов которым нет в большинстве стран мира.

К числу таких манипуляций относится гидросонография. Процедура выгодно отличается от стандартного обследования - гистеросальпингографии и не подвергает пациентку риску, которым сопровождается рентгенологическая диагностика. Помимо явных преимуществ, заключающихся в отсутствии облучения органа, гидросонография проводится без использований вязкого контраста, введение которого вызывает достаточно интенсивные болевые ощущения.

Отзывы о гидросонографии носят исключительно положительный характер. Инновационная методика предполагает использование гипоаллергенного физраствора и ультратонких гинекологических катетеров, которые вводятся в полость матки безболезненно. Манипуляция не является противопоказанием к зачатию, не требует специальной подготовки и единственным условием ее качественного проведения является соблюдение фазы менструального цикла, подходящей для осмотра.

Офисная гистероскопия (мини-гистероскопия) – еще одна диагностическая процедура с применением микроинструментария. Оценка состояния матки, шейки и эндометрия производится без единой травмы и не легко переносится пациентками всех возрастов.

Хирургическое лечение гинекологии в Израиле показано при наличии:



- доброкачественных и злокачественных опухолей, кист и иных новообразований в малом тазу;

- врожденных, посттравматических, послеоперационных дисфункций органов мочеполовой системы;

- проблем с естественным зачатием и вынашиванием беременности.

В оперативном лечении гинекологических патологий предпочтение всегда отдается эндоскопическим вмешательствам, проведение которых существенно снижает риски послеоперационных осложнений и сокращает срок реабилитации.

Медикаментозное лечение возможно:

- внутривенно;

- внутримышечно;

- путем приема медикаментов интравагинально;

- перорально.

Все схемы терапии подбираются строго индивидуально, с учетом дозовой переносимости. При отсутствии необходимости круглосуточного мониторинга состояния здоровья, женщина может продолжать лечение амбулаторно.

Цены на лечение гинекологии в Израиле:

- гистероскопия - $1800;

- кольпоскопия - $450;

- УЗИ органов брюшной полости и малого таза - $350;

- гистерэктомия в пределах $17000;

- оварэктомия до $20000.

Детская гинекология в Израиле

Детская гинекология в Израиле занимает особую позицию в системе педиатрической медицины, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы медицинских туристов. Юные пациенты гораздо сильнее подвержены страху перед обследованиями, а безболезненность лечебных процедур выходит на первое место в контексте терапии девочек и девушек.

Ведущие педиатрические клиники Израиля располагают возможностями эффективного лечения:

- врожденных аномалии развития, строения и функционирования внутренних органов;

- патологические кровотечения;

- задержка или аномально раннее половое взросление;

- заболевания инфекционной, неинфекционной, воспалительной природы;

- нарушения цикла;

- синехии;

- кисты, полипы и иные доброкачественные и злокачественные новообразования;

- альгоменорея.

Особый подход к лечению заболеваний у детей является стандартом педиатрической помощи в Израиле. Принципиально иные условия реабилитации и психологическая помощь в процессе лечения интимных болезней обеспечивают эмоциональный комфорт ребенка. При необходимости длительного пребывания в госпитале, в клиниках предусмотрены возможности размещения детей с одним из родителей.

Профилактика, терапия и реабилитация в рамках детской гинекологии являются непрерывным процессом, результатом которого является эффективное решение конкретной медицинской задачи. Гинекология в Израиле – это оптимальное сочетание высокого качества услуг и приемлемой цены.