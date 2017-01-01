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«В Петродворце встреча бывшего и нынешнего мужей закончилась жестоким избиением»

так вот для чего эту, прости господи!, гвардию создавали! а я думал - непокорных истреблять. или они на гражданских пока навыки оттачивают?!

Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте ---- http://upl.pp.ua/eda