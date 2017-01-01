Отца с сыном задержали за организацию нарколаборатории в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области полицейские задержали отца и сына, подозреваемых в производстве наркотиков. Изъято полтора килограмма доказательств и огнестрельное оружие, сообщаетсо ссылкой на источник в правоохранительных органах.24 мая на 50 км дороги "Южное полукольцо" сотрудники кировской полиции остановили автомобиль китайского производства. Из салона попросили выйти 53-летнего мужчину и его 26-летнего сына. У последнего при себе оказалось полтора грамма синтетического наркотика.При обыске в доме в садоводстве "Покровское" в Кировском районе Ленобласти, из которого ехали отец и сын, было найдено еще полтора килограмма наркотиков. Помимо этого в доме были найдены реактивы в больших количествах, прекурсоры, необходимые для производства наркотика, химическая посуда, а также винтовка Мосина и помповое ружье с патронами к нему.В полиции отметили, что операция проводилась в рамках профилактических мероприятий перед проведением в Петербурге Кубка Конфедераций по футболу и Международного экономического форума.Возбуждены уголовные дела по статьям 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление ...наркотических средств) и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), сообщили в