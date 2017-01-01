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Луческу: "Спартак" - самый популярный клуб в России. Ему помогли стать чемпионом

12:49, 26 мая
Тэги: спорт, футбол, чемпионат россии, зенит, рфс
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Тэги: спорт, футбол, чемпионат россии, зенит, рфс
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Общество
Обсуждение темы:
«Луческу: "Спартак" - самый популярный клуб в России. Ему помогли стать чемпионом»
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Jack 26.05 16:08 [ + 0 ]

Что-то я не знаю такой Футбольный клуб! Клуб Зенит для отдыха миллиардеров - есть, а они ещё и мяч там пинают!?

Всего комментариев - 1

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