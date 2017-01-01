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«Луческу: "Спартак" - самый популярный клуб в России. Ему помогли стать чемпионом»

Что-то я не знаю такой Футбольный клуб! Клуб Зенит для отдыха миллиардеров - есть, а они ещё и мяч там пинают!?